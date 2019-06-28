عادل حبه - الانعطافة الخاطئة في العولمة، وكيف تلحق الضرر بالولايات المتحدة

2019/06/28 | 13:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عادل_حبه الانعطافة الخاطئة في العولمة وكيف تلحق الضرر بأمريكابقلم داني رودريك*مجلة فورين أفرزترجمة عادل حبهالعولمة في مأزق.وردود الفعل الشعبوية العنيفة، التي تجسدت في ممارسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، قائمة على قدم وساق.ويمكن أن تلتهب بسهولة الحرب التجارية المندلعة بين الصين والولايات المتحدة.وتبادر البلدان في جميع أنحاء أوروبا إلى غلق حدودها أمام المهاجرين.وتدرك الآن حتى ا......

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