2019/06/28 | 13:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #وديع_العبيدي تفكيك العنف وأدواته..(28)التاريخ سيناريوهات جاهزة..(17)هل العالم حرّ..ما هي حدود الحرية والحياد في الطبيعة ، لكي يمكن التكلم عن حرية الارادة والوعي المستقل..من هو إبليس..وكيف تفهم نوازع الطمع والحسد والغيرة والجشع وحب الذات وكراهتها..وبعد خرافة التقدم العلمي واكتشافات الفضاء وعلم النفس، ما هو حال حريات الارادة والتفكير والرأي والسلوك.واقع الحال، ان الأغلال والأصفاد تضاعفت جراء......

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