2019/06/28 | 13:30

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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الان.. اجتماع ممثلي وزارة الشباب واللجنة الاولمبية و اللجنة البرلمانية في مقر الاولمبية الدولية في لوزان) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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