الكشف عن حراك نيابي لإقالة وزير المالية

2019/06/28 | 13:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… كشف النائب عن تحالف الإصلاح رياض محمد، الجمعة، عن حراك نيابي لإقالة وزير المالية فؤاد حسين نتيجة منح حكومة إقليم كردستان أموال الموازنة دون العودة للحكومة الاتحادية.وقال محمد في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “عددا كبيرا من أعضاء مجلس النواب يقودون حراكا نيابيا واسعا وجمع تواقيع لغرض استجواب وزير المالية وإقالته”، […]

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