اتصال هاتفي بين ملك البحرين والرئيس العراقي.. تثمين لموقف بغداد بعد حادثة اقتحام سفارة المنامة

2019/06/28 | 13:33

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بغداد اليوم _ بغداد

عبر ملك البحرين حمد بن عيسى ال خليفة، الجمعة (28 حزيران 2019)، عن تقديره لموقف العراق الرافض للاع...





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