بغداد: أمن السفارات خط أحمر

أعلنت السلطات العراقية الجمعة إحالة المعتقلين في حادثة اقتحام السفارة البحرينية في بغداد إلى القضاء، وأكدت أن "أمن السفارات خط أحمر لا نسمح بتجاوزه".

وقال وزير الداخلية العراقي ياسين الياسري على حسابه الرسمي في فيسبوك "إنه سيتم إحالة الملقى القبض عليهم في حادث محاولة الاعتداء على سفارة مملكة البحرين إلى الجهات التحقيقية والقضائية".

ودانت الخارجية العراقية في بيان "قيام بعض المتظاهرين باقتحام سفارة مملكة البحرين في بغداد".

وأكدت "التزام العراق بحرمة البعثات الدبلوماسية، وضرورة عدم تعرض أمنها للخطر"، مضيفة أن "أمن السفارات خط أحمر لا نسمح بتجاوزه".

وشددت أن "السلطات الأمنية اتخذت التدابير اللازمة لحماية مبنى السفارة البحرينية ضد أي اقتحام، أو اعتداء على موظفيها، ومنع أي إخلال بأمنها".

وكان العشرات قد اقتحموا مساء الخميس سفارة البحرين في بغداد ورفعوا العلمين العراقي والفلسطيني بعد إنزال العلم البحريني، بحجة التعبير عن احتجاجهم على ورشة المنامة التي حضرها إسرائيليون لمناقشة الخطة الأميركية للسلام في الشرق الأوسط.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيان وقوع أعمال تخريبية في مبنى سفارتها، فيما استدعت مملكة البحرين سفيرها في بغداد للتشاور بعد الحادث.

