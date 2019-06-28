الوزير الحكيم لنظيره البحريني: الاعتداء على السفارة لن يؤثر على مستوى علاقتنا

2019/06/28 | 13:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أدان وزير الخارجية محمد علي الحكيم، اليوم الجمعة، احداث اقتحام السفارة البحرينية في بغداد من قبل متظاهرين خلال اتصال هاتفي مع نظيره البحريني خالد بن أحمد آل خليفة.

واعرب الوزير الحكيم خلال الاتصال وبحسب بيان وزارة الخارجية التي تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، عن "إدانته لاقتحام عدد من المتظاهرين يوم أمس لمقرِّ السفارة البحرينيّة"، مُؤكّداً "التزام العراق بأمن البعثات الدبلوماسيّة، ومنها سفارة مملكة البحرين"، مُشدِّداً على أنَّ "مثل هذه الأحداث لن تُؤثـِّر في مُستوى العلاقات، أو التمثيل الدبلوماسيِّ بين بغداد والمنامة".من جهته أعرب خالد بن حمد آل خليفة عن "تفهُّم البحرين لما حدث"، مُؤكّداً أنَّ "مثل هذه الأفعال لن تُؤثـِّر في العلاقات الأخويَّة بين البلدين".



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