2019/06/28 | 13:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المرجعية : بعض موظفي الدولة يأتي متاخر لدوام بسبب مضيعة وقته بتراهات

تأریخ التحریر: : 2019/6/28 13:02

• 120 مرة مقروئة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرجعية : بعض موظفي الدولة يأتي متاخر لدوام بسبب مضيعة وقته بتراهات) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرجعية : بعض موظفي الدولة يأتي متاخر لدوام بسبب مضيعة وقته بتراهات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).