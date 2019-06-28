العثور على مخبأ للعتاد والسلاح شمالي بغداد

2019/06/28 | 13:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثرت قوة من استخبارات الحشد الشعبي، على مخبأ للعتاد والسلاح بعملية نوعية شمالي بغداد.

وقال الحشد في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “استخبارات الحشد الشعبي نفذت، مساء الخميس، عملية نوعية في منطقة الشيخ عامر بالضابطية شمالي بغداد”.





وأشار الى ان “العملية اسفرت عن العثور على مخبأ يضم انواع مختلفة من العتاد و السلاح”.





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