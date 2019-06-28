وزير الطاقة الروسي: اجتماع مجموعة العشرين ربما يقدم بعض الوضوح لأوبك والمستقلين

2019/06/28 | 13:40

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

قال ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي يوم الجمعة إنه يأمل في أن يوفر اجتماع دول مجموعة العشرين في اليابان وضوحا لأوبك ومنتجي النفط المستقلين في الوقت الذي يدرسون فيه تمديد اتفاق لخفض الإمدادات بعد يونيو حزيران.

وقال نوفاك ”السوق حاليا في مرحلة مهمة للغاية.



من ناحية، يبدو أنها متوازنة من حيث العرض والطلب، لكن من الناحية الأخرى، هناك الكثير من الضبابية“.

وتابع ”نأمل في أن يكون هناك المزيد من الوضوح...



بعد قمة مجموعة العشرين في أوساكا“ مضيفا أنه يتوقع أن يتخذ منتجو النفط قرارا متوازنا بشأن الإمدادات.

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