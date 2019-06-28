إعتقال إيطالي من أصول مغربية قاتل مع “داعش” في سوريا

2019/06/28 | 13:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..أعلنت السلطات الإيطالية إلقاء القبض على مواطن إيطالي من أصول مغربية، قالت إنه قاتل مع تنظيم “ داعش” و “القاعدة” في سوريا.ووفق السلطات الايطالية، فإن “سمير بوجانة” (25 عاما) من مدينة بريشا شمال إيطاليا، سافر إلى سوريا في 2013 قادما من ألمانيا، وكانت لديه أفكار متطرفة قبل الالتحاق “بداعش”.وكانت السلطات الألمانية […]

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