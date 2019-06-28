2019/06/28 | 13:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وهذا غبن كبير

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأنبار تشكو لجنة التعويضات في دفع المستحقات المالية لمتضرري الحرب مع داعش) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأنبار تشكو لجنة التعويضات في دفع المستحقات المالية لمتضرري الحرب مع داعش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).