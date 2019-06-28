2019/06/28 | 13:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد :سومر نيوز

كشف النائب عن تحالف الإصلاح رياض محمد، الجمعة، عن حراك نيابي لإقالة وزير المالية فؤاد حسين نتيجة منح ح...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الكشف عن حراك نيابي لإقالة وزير المالية) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الكشف عن حراك نيابي لإقالة وزير المالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).