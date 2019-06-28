2019/06/28 | 13:42
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الكشف عن حراك نيابي لإقالة وزير المالية) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد :سومر نيوز
كشف النائب عن تحالف الإصلاح رياض محمد، الجمعة، عن حراك نيابي لإقالة وزير المالية فؤاد حسين نتيجة منح ح...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الكشف عن حراك نيابي لإقالة وزير المالية) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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