2019/06/28 | 13:42
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
ثلاثة تغييرات في يوتيوب ستنطلق خلال أيام) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
متابعة:سومر نيوز
أعلنت يوتيوب عن ثلاثة تغييرات ستنطلق خلال أيام، تمنح هذه التغييرات المستخدمين تحكما أكبر في اقتراحات م...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
ثلاثة تغييرات في يوتيوب ستنطلق خلال أيام) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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