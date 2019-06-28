المقررة الأممية: هناك 3 خيارات في حال عدم وجود تحقيق دولي بقضية خاشقجي

2019/06/28 | 13:42

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متابعة:سومر نيوز

قالت المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء التابعة للأمم المتحدة أغنيس كالامار، إن هناك 3 ...

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