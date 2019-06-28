2019/06/28 | 13:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..أشارت دراسة حديثة إلى أن ساعات مشاهدة التلفزيون بعد العشاء تعد سلوكا أكثر سوءا من العمل في المكتب.ووجدت الدراسة الجديدة التي أجرتها جمعية القلب الأمريكية، أن الأمريكيين الذين يقضون أكثر من 4 ساعات يوميا في مشاهدة التلفزيون، لديهم خطر أعلى بنسبة 50% للإصابة بأمراض القلب، أو الوفاة المبكرة مقارنة بالذين يشاهدون التلفزيون […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دراسة: مشاهدة التلفزيون مضر أكثر من الجلوس في العمل) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دراسة: مشاهدة التلفزيون مضر أكثر من الجلوس في العمل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).