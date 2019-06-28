2019/06/28 | 13:44

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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر من لوزان: جيروم بويفي وجيمس مكلاود وحيدر فرمان يحاولون اقناع وزير الشباب للعدول عن قراره والعودة لقاعة الاجتماع) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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