نائب يطالب بأطلاق المنحة المالية للطلاب بعد تحسن الوضع المالي للبلد ..

2019/06/28 | 13:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صبيح ثعلب / العراق طالب النائب عن كتلة الحكمة النيابية ستار الجابري، الجمعة، بإطلاق المنحة المالية لتلاميذ و طلبة المدارس الحكومية الابتدائية والمتوسطة والاعدادية .وقال الجابري في بيان تلقت وكالة /الحدث الأخبارية/ نسخة منه إن “قانون منحة تلاميذ و طلبة المدارس الحكومية (قانون ٣ لعام ٢٠١٤) شرع من مجلس النواب وتمت مصادقته من رئاسة الجمهورية و يعتبر نافذ لكن لحد الان لم تصرف تلك المنحة للتلاميذ والطلبة”.واشار الى ان “القانون نص على صرف مبلغ ٣٠ الف دينار لتلاميذ المدارس الابتدائية و ٥٠ الف دينار لطلبة المدارس المتوسطة والاعدادية شهريا اثناء الدوام”.واضاف الجابري “ان عدم صرف تلك المنحة كان بحجة الازمة المالية التي حصلت في البلاد في تلك الفترة لكن بعد تحسن الوضع المالي والاقتصادي اصبح من اللازم اطلاق تلك المنحة”.

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