سفارتا اميركا والامارات وراء قطع الطريق بوجه البغداديين

2019/06/28 | 13:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت اللجنة الامنية في مجلس محافظة بغداد، الجمعة، عدم فتح طريق المنطقة الخضراء الواصل من شارع المطار الى الجسر المعلق على الرغم من فتح المنطقة، مبينة...

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