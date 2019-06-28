عبد الزمان يطلق الدفعة الثالثة من رواتب الإعانة الاجتماعية

2019/06/28 | 13:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلـن وزير العمل رئيس هيئة الحماية الاجتماعية باسم عبدالزمان، اليوم الجمعة، اطلاق الدفعة الثالثة من رواتب الاعانة الاجتماعية في بغداد والمحافظات.

وذكرت الوزارة في

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