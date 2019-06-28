وفاة أسباني بسبب موجة الحر في أوروبا

2019/06/28 | 13:45

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توفي شاب في الـ17 من عمره كان يحصد في الأندلس، اليوم الجمعة، جراء "ضربة شمس"، وفقما ذكرت السلطات، فكان أول ضحية أُبلغ عنها

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