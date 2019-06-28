المرجعية الدينية تنتقد ظاهرة

2019/06/28 | 13:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال ممثل المرجعية السيد احمد الصافي في خطبة الجمعة من الصحن الحسيني الشريف ، إنه "انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة السب والقذف وشتم الاعراض على مواقع التواصل الاجتماعي"، ً مبينا أن"هذه الظاهرة تسيء لبلدنا المعروف بأنه بلد الثقافة والعقول الناضجة والذي تحمل ماتحمل من حروب وقتل واضطهاد".

وبين أن "على كل مواطن يحب بلده تجنب هذه الظاهرة، فمن يقوم بالسب والشتم هو يقلل من قيمة نفسه قبل ان يقلل من قيمة من يشتمه"، ً مؤكدا أن "ثقافة التواصل الاجتماعي الهجينة لاتمت لبلدنا بأي صلة".

انتهى .أ .ع

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