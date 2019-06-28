رئيس الحزب الإسلامي يعزي بوفاة وزير الاتصالات الأسبق

2019/06/28 | 13:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

قدم الأمين العام للحزب الإسلامي العراقي إياد السامرائي ، تعازيه ومواساته ،بوفاة وزير الاتصالات الأسبق المهندس فاروق عبدالقادر.





وعبر السامرائي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، عن “بالغ حزنه وألمه لفقد الأستاذ عبد القادر ، وهو الشخصية المهنية المتميزة” ، مستذكراً “مآثره ومواقفه الوطنية الشجاعة ، ودوره المؤثر خلال مسيرة حياته الوضاءة ، ولا سيما خلال توليه وزارة الاتصالات”.





وابتهل إلى المولى سبحانه وتعالى ان “يتغمد الفقيد بواسع رحمته ، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان ، وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

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