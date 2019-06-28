وزير الخارجيّة يُجري اتصالاً هاتفيّاً مع نظيره البحرينيّ

2019/06/28 | 13:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجرى وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم اتصالاً هاتفيّاً مع نظيره البحرينيِّ الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة .وعبر الوزير عن إدانته لاقتحام عدد من المتظاهرين يوم أمس لمقرِّ السفارة البحرينيّة، مُؤكّداً التزام العراق بأمن البعثات الدبلوماسيّة، ومنها سفارة مملكة البحرين، مُشدِّداً على أنَّ مثل هذه الأحداث لن تُؤثـِّر في مُستوى العلاقات، أو التمثيل الدبلوماسيِّ […]

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