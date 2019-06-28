2019/06/28 | 13:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت وزارة الصناعة والمعادن، الجمعة، أن عمليات مكافحة وإخماد الحريق الذي اندلع في الشركة العامة لكبريت المشراق ستنتهي خلال الساعات القادمة وبشكل نهائي.وقال الناطق الإعلامي للوزارة عبدالواحد علوان الشمري في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، إن “الجهود متواصلة وبعزيمة وشجاعة واصرار من قبل منتسبي مديرية الدفاع المدني بقيادة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصناعة تعلن إخماد حريق كبريت المشراق بشكل نهائي خلال الساعات القادمة وكالة خطوة برس.

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