2019/06/28 | 13:51

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المالكي : مؤتمر المنامة خطوة خطيرة وخيانة لقضية الأمة الإسلامية

أكد رئيس إئتلاف دولة القانون نوري المالكي أن الأمة الاسلامية بكل

تنوع شعوبها ترفض وتستنكر عقد "مؤتمر المنامة "الذي يعد خطوة خطيرة

وخيانة لقضية الأمة الاسلامية عامة.

المالكي وفي تغريدة له على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" أوضح أنه

شيء غريب ان تصل الأمور الى قبول ذلة الاعتداءات الصهيونية على

مقدسات الأمة في فلسطين والجولان وعدوانها على سوريا ولبنان

والمقدسات الاسلامية ، ودعا المالكي شعوب الأمة الإسلامية للتحرك

الجاد وتنظيم مواقفها لرفض هذه الخطوة المتقدمة من حالة الانبطاح

والتسليم على طريق "صفقة القرن "، وادانة الأنظمة والدول المشاركة

في المؤتمر بأعتبارها متواطئة وشريكة ولا يمكن عقد الآمال عليها

بمواقف شجاعة مبدئية ، مثمناً موقف العراق والجمهورية الإسلامية

ولبنان برفض الدعوة المذلة للمشاركة في مؤتمر المنامة .

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