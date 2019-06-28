2019/06/28 | 13:51

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سبورت: المفاوضات بدأت بين برشلونة وأتليتكو مدريد لانتقال جريزمان

أكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن برشلونة بدأ التفاوض فعليًا مع

إدارة أتليتكو مدريد، حول انضمام أنتوان جريزمان، مهاجم الفريق

العاصمي.جريزمان أعلن رحيله عن أتليتكو مدريد ولكن لم يحدد وجهته حتى الآن،

وسط العديد من التقارير التي تربطه ببرشلونة الأقرب لضمه، بالإضافة

لباريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد.الصحيفة الإسبانية أكدت بان أتلتيكو مدريد وبرشلونة يسعيان على أن يتم

انتقال اللاعب إلى البلوجرانا، بأكثر الطرق استفادة لكلا الطرفين، مما

يؤدي إلى تسوية ودية.وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة سيدفع علاوة طفيفة 6 ملايين يورو،

مقارنة بـ120 يورو بند إنهاء اللاعب اعتبارًا من 30 يونيو، فإن المبلغ

سيكون 126 مليون وهو ما يعادل الذي دفعه الروخي بلانكوس للتوقيع مع

جواو فيليكس نجم بنفيكا الشاب، وبهذه الطريقة يمكن لأتليتكو مدريد أن

يعوض ما أنفقه بأغلى صفقة في تاريخ النادي.في المقابل، سيحصل برشلونة على موافقة من أتلتيكو مدريد على استلام

دفعة قيمة صفقة جريزمان بالتقسيط، كما هو الحال بالنسبة للروخي

بلانكوس مع بنفيكا، مما سيفيد النادي الكتالوني كذلك.سيستفاد النادي الكتالوني بأنه لن يدفع مبلغ كبير مثل 126 مليون، ويتم

توزيع الجهد الاقتصادي، الذي سيتيح له مواجهة باريس سان جيرمان من أجل

التعاقد مع نيمار.بالإضافة إلى ذلك، وعلى الرغم من أن برشلونة لم يكن يحبذ إدراج اسم

سيميدو في المفاوضات، إلا أن الروخي بلانكوس مصمم على التعاقد معه

برغبة من دييجو سيميوني، ولايزال لم يتوصلا لاتفاق حول ذلك.

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