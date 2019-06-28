“بالصور”.. اردوغان يغير “مكان وقوفه” ليكون الى جانب ترامب في قمة العشرين

2019/06/28 | 14:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة: يس عراق افتتح قادة مجموعة الـ 20 قمتهم ،اليوم الجمعة، في أوساكا باليابان والتي يتوقع أن تكون واحدة من أكثر القمم التي تشهد انقسامات منذ سنوات.فوسط صراعات سياسية وتجارية وتفاقم الأزمة بين طهران وواشنطن وحرب الجمارك بين بكين وواشنطن، يسعى قادة الدول الصناعية الكبرى والدول الصاعدة لمناقشة الملفات الشائكة التي تخص النمو الاقتصادي […]

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