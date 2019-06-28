صالح يؤكد لملك البحرين استهجان العراق لاقتحام السفارة البحرينية في بغداد

2019/06/28 | 14:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]تلقى رئيس الجمهورية برهم صالح، مكالمة هاتفية من العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية تلقت وكالة كل العراق الاخبارية [اين] نسخة منه اليوم ان "ملك البحرين اعرب عن تقديره لاجراءات الحكومة العراقية في أعقاب الاعتداء على سفارة مملكة البحرين، مشيداً بالعلاقات الثنائية بين البلدين وضروة تعزيزها لخدمة الشعبين الشقيقين".وتابع البيان ان "صالح خلال المكالمة، استهجان الحكومة و الشعب العراقي للاعتداء المشين على السفارة البحرينية"، مشددا على "التزام الدولة العراقية بحماية المنشآت الدبلوماسية"، مشيراً الى ان "هذه التصرفات لا تمت الى المصلحة العراقية و ان الحكومة اقدمت على إجراءات لمحاسبة المتورطين و المقصرين".وبين رئيس الجمهورية ان "العراق يعتز بعلاقاته مع أشقائه في البحرين، و لن يدع مجالاً للنيل من الأواصر الاخوية بين الشعبين".ا

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