English | كوردى

بغداد تؤكد إحالة المعتقلين في حادثة اقتحام السفارة البحرينية إلى القضاء


بغداد تؤكد إحالة المعتقلين في حادثة اقتحام السفارة البحرينية إلى القضاء
2019/06/28 | 14:12
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العراق وفلسطين

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بغداد تؤكد إحالة المعتقلين في حادثة اقتحام السفارة البحرينية إلى القضاء) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بغداد تؤكد إحالة المعتقلين في حادثة اقتحام السفارة البحرينية إلى القضاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).

كامل التفاصيل في: رووداو ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا