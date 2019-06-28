الانواء الجوية: انخفاض بدرجات الحرارة خلال الايام المقبلة

2019/06/28 | 14:14

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بغداد:سومر نيوز

توقعت هيأة الانواء الجوية ،الجمعة، حالة الطقس لمدة 5 ايام فيما اشارت الى ان درجات الحرارة ستنخفض عدة در...

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