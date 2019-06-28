2019/06/28 | 14:14
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. خطبة المرجعية الدينية العليا - 2019/6/28) نشر أولاً على موقع (قناة الايام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: tqDCkNyogEI
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. خطبة المرجعية الدينية العليا - 2019/6/28) نشر أولاً على موقع (قناة الايام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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