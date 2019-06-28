نشوب حريق داخل مخزن

2019/06/28 | 14:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، باندلاع حريق داخل مخزن "بهارات" في محافظة كركوك.

وقال المصدرإن "حريقا اندلع، ظهر اليوم، داخل مخزن للبهارات مساحة ١٥٠٠م

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