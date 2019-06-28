2019/06/28 | 14:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

استُبعد نادي ميلان الإيطالي العريق عن المشاركة في المسابقات الأوروبية لكرة القدم لموسم 2019-2020 لعدم احترامه مبادىء اللعب المالي النظيف، بحسب ما ذكرت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استبعاد نادي ميلان من المسابقات الأوروبية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استبعاد نادي ميلان من المسابقات الأوروبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).