المالكي يغرد بشأن صفقة القرن ويدعو الامة الاسلامية للتحرك ورفض مؤتمر المنامة الذي يعد خيانة وذلة لها

2019/06/28 | 14:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ، شعوب الامة الاسلامية للتحرك الجاد وتنيظم مواقفها الرافضة لمشروع صفقة القرن ومؤتمر المنامة .وقال المالكي في حسابه على تويتر : الامة الاسلامية بكل تنوع شعوبها ترفض وتستنكر عقد مؤتمر المنامة االذي يعتبر خطوة خطيرة وخيانة لقضية الامة الاسلامية عامة وشيء غريب ان تصل الامور الى قبول […]

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