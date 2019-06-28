2019/06/28 | 14:22

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تفكيك خلية ارهابية والقبض على الرؤوس المدبرة لها في كركوك

فككت القوات الامنية خلية ارهابية والقت القبض على الرؤوس المدبرة

لها في محافظة كركوك.

وذكر بيان لمديرية الاستخبارات العسكرية اليوم ان" خلال عملية نوعية

نفذت بناءً على معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة مستمرة تمكنت مفارز

مديرية الاستخبارات العسكرية في شعبة استخبارات الفرقة ١٤ وباسناد

من استخبارات الفوج الثالث لواء ٥١ من اختراق وتفكيك خلية إرهابية

في منطقة الحلوات التابعة لناحية الزاب في كركوك وتقبض على الرؤوس

المدبرة لها".واضاف البيان "الخلية كانت تعتزم القيام بعمليات إرهابية داخل

المحافظة "مبينا ان "الارهابين مطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق

أحكام المادة ٤ إرهاب".

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