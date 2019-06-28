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المالكي يصف الدول المشاركة في مؤتمر المنامة بـ'المتواطئة'


المالكي يصف الدول المشاركة في مؤتمر المنامة بـ'المتواطئة'
2019/06/28 | 14:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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