2019/06/28 | 14:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مرجع ديني: ماحصل في سفارة البحرين تعبير عن ارادة الشعب العراقي ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مرجع ديني: ماحصل في سفارة البحرين تعبير عن ارادة الشعب العراقي ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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