2019/06/28 | 14:29

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بالفيديو..



فوضى وتخريب داخل الاقسام الداخلية لجامعة تكريت

محلية- كلكامش برس؛ تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً لعمليات تخريب وفوضى داخل الاقسام الداخلية لجامعة تكريت إثر مشاجرة حصلت بين الطلبة.

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