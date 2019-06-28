في مكالمة هاتفية.. رئيس الجمهورية يؤكد استهجانه للاعتداء على السفارة وملك البحرين يشيد باجراءات الحكومة العراقية

2019/06/28 | 14:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الجمعة، استهجان الحكومة و الشعب العراقي للاعتداء المشين على السفارة البحرينية، واشاد خلال تلقية مكالمة هاتفية من العاهل البحريني جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

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