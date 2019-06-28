بمشاركة 43 دولة بينها العراق.. انطلاق بطولة الجائزة الكبرى لذوي الاحتياجات الخاصة في تونس

2019/06/28 | 14:35

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بغداد اليوم- بغدادد

انطلقت، اليوم الجمعة 28/6/2019، في ملعب رادس بالعاصمة التونسية بطولة الجائزة الكبرى لالعاب قوى ذوي الأحتياجات الخاصة بمشاركة 400 رياضي ورياضية يمثلون 43 دولة مشاركة من مختلف القارات، بينها العراق.

وذكر رئيس الاتحاد العراقي لقوى متحدي العوق مهدي باقر في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "الوفد العراقي يشارك بثلاثة عشر لاعبا نتأمل أن تكون مشاركتنا نوعية ويحقق لاعبونا أكثر من سبع أرقام تأهيلية لدورة الألعاب البارالمبية 2020 في طوكيو ولبطولة العالي هذا العام في دبي".

وبين أن" البطولة مهمة كونها تأهيلية وبالتالي أغلب الدول المشاركة دخلت بقوة من أجل تحقيق الأرقام التأهيلية وأعداد اللاعبين بشكل مثالي لبطولة العالم في دبي وبالتالي نتوقع أن تكون البطولة قوية بأرقامها لاسيما وأن أغلب الدول استعدت للبطولة من خلال الاحتكاك بأبرز الرياضيين".

وطالب باقر اللاعبين "بتقديم أفضل مالديهم من أجل رفع أسم البارالمبية العراقية بمثل هكذا حدث عالمي يضم خيرة أبطال العالم من أوربا وأفريقية وأسيا ونطمح لأن يكون للعراق حصة في التتويج وأن نرفع العلم العراقي في سماء تونس".

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