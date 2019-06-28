2019/06/28 | 14:38

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عاجل ..الخارجية الإيرانية: خطوة إيران المقبلة بشأن اتفاق فيينا تتوقف على الموقف الأوروبي

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