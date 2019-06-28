اتصال هاتفي بين ملك البحرين والرئيس العراقي.. تثمين لموقف بغداد بعد حادثة اقتحام سفارة المنامة

2019/06/28 | 14:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبر ملك البحرين حمد بن عيسى ال خليفة، الجمعة (28 حزيران 2019)، عن تقديره لموقف العراق الرافض للاعتداء على سفارة بلاده ببغداد، خلال اتصال اجراه مع الرئيس العراقي برهم صالح.وذكر الديوان الملكي البحريني في بيان، أن "اتصالا هاتفيا جرى بين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وأخيه فخامة الرئيس برهم صالح رئيس جمهورية العراق، أعرب فيه آل خليفة عن تقديره لموقف الحكومة العراقية من الاعتداء المرفوض الذي استهدف مبنى سفارة مملكة البحرين في بغداد وما اتخذته من إجراءات لأجل توفير الحماية اللازمة".

وأكد الملك البحريني، بحسب البيان، "اعتزاز بلاده بعمق العلاقات الأخوية مع جمهورية العراق وشعبها، والعمل المشترك لأجل المضي بتلك العلاقات لآفاق أرحب على مختلف الأصعدة وعلى كافة المستويات بما يدعم مصالحهما وردع كل من يحاول الإساءة إليها".

من جانبه، أكد الرئيس برهم صالح، على "حرص جمهورية العراق على كل ما فيه خير وتعزيز العلاقات الأخوية والتاريخية بين مملكة البحرين وجمهورية العراق"، مشددًا على أن "العراق لا يمكن أن يسمح أبدًا للنيل من تلك العلاقات الوثيقة".

وأكد الرئيس العراقي، "تقديره لمواقف مملكة البحرين الأخوية الداعم لبلاده في كافة المواقف والظروف ".

وكانت الحكومة العراقية، قد اصدرت، الجمعة 28 حزيران 2019، بياناً بشأن حادثة اقتحام السفارة البحرينية في بغداد من قبل متظاهرين عبروا عن رفضهم لاقامة ورشة المنامة الخاصة بصفقة القرن لانهاء الصراع الفلسطيني - الاسرائيلي على الاراضي البحرينية.

وقال الحكومة في بيانها "تعرب الحكومة عن اسفها الشديد لقيام عدد من المتظاهرين بالتجاوز على مبنى سفارة مملكة البحرين الشقيقة مساء يوم 27 /6 / 2019، والقيام بأعمال تخريبية مخالفة للقانون وسلطة الدولة وحصانة البعثات الدبلوماسية".

واضافت ان " الاجهزة الامنية اتخذت كافة الاجراءات الحازمة والفورية لإخراجهم من السفارة وكذلك لإعادة النظام وتوفير الحماية اللازمة واعتقال المتسببين تمهيدا لتقديمهم الى القضاء".

وتابعت ان " الحكومة العراقية جادة في منع خرق النظام والقانون ولن تتسامح مطلقا مع مثل هذه الاعمال، وتؤكد الحكومة رفضها المطلق لأي عمل يهدد البعثات الدبلوماسية وأمنها وسلامتها وسلامة العاملين فيها".

وأمر وزير الداخلية، ياسين طه الياسري، الجمعة (28 حزيران 2019)، بتشكيل مجلس تحقيقي بحق أمر قوة حماية السفارة البحرينية، فيما شدد على أن امن السفارات والبعثات الدبلوماسية خط أحمر لا يسمح بتجاوزه.

وقال المتحدث بأسم وزارة الداخلية، اللواء سعد معن، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "وزير الداخلية ومن مقر سفارة البحرين في بغداد، شدد على ثلاثة نقاط، اولها، أن امن السفارات والبعثات الدبلوماسية خط احمر ولا يسمح بتجاوزه تحت اي ظرف".

واضاف: أنه "تم القبض على 54 شخصاً من الذين اعتدوا على السفارة".

واشار الى أن "وزير الداخلية قام بتشكيل مجلس تحقيقي، بحق أمر قوة الحماية الخاصة بسفارة البحرين لتقصيره بالواجب".

وعقدت في البحرين يومي 25-26 حزيران اعمال ورشة المنامة الاقتصادية برعاية الولايات المتحدة لترويج ما اسمته بصفقة القرن لانهاء الصراع الفسطيني - الاسرائيلي.

ولم يحضر أي من الحكومتين الإسرائيلية والفلسطينية الاجتماع الدولي في البحرين.

وقالت حنان عشراوي وهي مسؤولة كبيرة في منظمة التحرير الفلسطينية، في مؤتمر صحفي، إن "ورشة العمل في المنامة ماكرة للغاية..



إنها منفصلة تماما عن الواقع..



الاحتلال (الإسرائيلي) نفسه هو الأمر الواضح وضوح الشمس".

فيما انتقد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية، صفقة القرن، بوصفها "محاولات خادعة وتلاعبا بالألفاظ على حساب الحقوق التاريخية الثابتة للشعب الفلسطيني".

وتدعم السعودية والإمارات صفقة القرن بشكل متحفظ، لكن دولا عربية عديدة -منها لبنان- نأت بنفسها، في حين أرسلت كل من مصر والأردن، نائب وزير المالية فيها.

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