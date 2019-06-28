الانبار تنفي بيع الدرجات الوظيفية الخاصة بالتربية وتؤكد عدم إطلاقها بعد

2019/06/28 | 14:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..نفى مجلس محافظة الانبار، الجمعة، بيع درجات وظيفية للتربية بسعر 20 الف دولار للدرجة الوظيفية الواحدة مطالبا بتقديم ادله على من يثب تورطه بشأن الموضوع .وقال عضو المجلس عذال الفهداوي في تصريح لوكالة / المعلومة/ إن” الانباء التي تحدثت عن قيام جهات مجهولة ببيع الدرجات الوظيفية الخاصة بتربية الانبار بمبلغ يصل الى […]

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