المالكي يصف الدول المشاركة في مؤتمر المنامة بـ

2019/06/28 | 14:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ادان رئيس ائتلاف دولة القانون في العراق نوري المالكي، الجمعة، الأنظمة والدول المشاركة في مؤتمر المنامة، معتبرا اياها "متواطئة وشريكة"، معبرا عن شكره ...

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