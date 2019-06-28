رئيس الجمهورية يؤكد لملك البحرين استهجان العراق لاقتحام السفارة البحرينية في بغداد

2019/06/28 | 14:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس الجمهورية برهم صالح خلال مكالمة هاتفية من العاهل البحريني جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، استهجان العراق لاقتحام السفارة البحرينية في بغداد”.وشدد صالح خلال المكالمة على “التزام الدولة العراقية بحماية المنشآت الدبلوماسية”، مشيراً الى ان “هذه التصرفات لا تمت الى المصلحة العراقية و ان الحكومة اقدمت على إجراءات لمحاسبة المتورطين و […]

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