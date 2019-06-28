المحكمة الدولية تقصي ميلان خارج

2019/06/28 | 14:46

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قررت المحكمة الرياضية الدولية ، اليوم الجمعة، حرمان ميلان الإيطالي من المشاركة في مسابقة الدوري الأور...

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