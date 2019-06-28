حاسب Lenovo المتطور والانيق يغزو الاسواق

2019/06/28 | 14:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

استعرض عملاق صناعة الإلكترونيات Lenovo مؤخرا حاسب ThinkBook 13 الشخصي الذي طور لخدمة رجال الأعمال والمصممين.

وجاء هذا الحاسب بهيكل أنيق وخفيف بوزن 1.3

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