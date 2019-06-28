ممثل المرجعية في كربلاء ينتقد السب على مواقع التواصل الاجتماعي

2019/06/28 | 14:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

انتقدت المرجعية الدينية العليا، اليوم الجمعة، ظاهرة السب والقذف وشتم الاعراض على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال ممثل المرجعية احمد الصافي في خطبة الجمعة من

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