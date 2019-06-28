2019/06/28 | 14:53

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بوفون يتوصل لاتفاق مع يوفنتوس للعودة من جديد

أفادت تقارير صحفية إيطالية، أن نادي يوفنتوس توصل لاتفاق مع بوفون

بشأن العودة لصفوف البيانكونيري من جديد بعد رحيله نهاية موسم

2017/2018.جيجي رحل عن يوفنتوس في صيف 2018 متجهًا إلى باريس سان جيرمان، ولكن

بعد انتهاء عقده مع النادي الفرنسي، يبدو أنه سيعود من جديد لسيدته

العجوز.حسب ما أكد جيانلوكا دي ماريزيو، الصحفي بشبكة سكاي الإيطالية، فأن

جيجي توصل لاتفاق مع إدارة يوفنتوس للعودة من جديد، بعد أن أنهى وكيله

كافة المحادثات.ورفض بوفون اللعب في الدوري الصيني، بالإضافة لعروض من أمريكا، وكذلك

إنجلترا، كما أنه ارتبط بالانتقال إلى برشلونة حسب بعض التقارير

الإسبانية.وقبل جيجي دور الحارس الثاني لفويتشيتش تشيزني، حيث أن ماتيا بيرين

سيتحرج بعيدًا عن قلعة البيانكونيري، بحثًا عن المزيد من الوقت

للعب.وسيسمح لبوفون بالانتقال السلس إلى منصب في الجهاز الفني للمدرب

ماوريسيو ساري بعد انتهاء الموسم المقبل مع يوفنتوس، حيث يريد ان

يعتزل بقميص الفريق الذي أفنى عمره معه.

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